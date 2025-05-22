На Сумщине сохраняется угроза вражеских обстрелов: власти изменили маршруты пассажирского транспорта

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров / © скриншот с видео

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Власти Сумской области приняли решение изменить маршрут для пассажирских автобусов, курсирующих между областным центром и городом Путивль. Изменения движения обусловлены сохраняющейся в области угрозой вражеских обстрелов.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Григоров уточнил, что по его поручению специалисты Департамента развития общин территорий и инфраструктуры с участием компаний-перевозчиков разработали альтернативный маршрут более безопасный маршрут.

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«Сегодня принято уже фактическое решение об изменении маршрутов движения пассажирских микроавтобусов. Это связано с тем, что угроза вражеских обстрелов становится действительно актуальной. Из-за происходивших пострадали люди. По моему поручению Департамент развития общин совместно с перевозчиком определил максимально безопасные маршруты для сохранения жизни и здоровья наших граждан», - отметил Григоров.

Он добавил, что вся необходимая информация об изменениях в расписании движения будет опубликована на сайте ОВА, поэтому каждый желающий сможет с ней ознакомиться. Сейчас готовятся обновленные расписания движения, учитывающие изменения маршрута.

«В случае усложнения ситуации безопасной, соответственно, и такие маршруты, как и все остальные, могут быть откорректированы для безопасности нашей общины. Наш главный приоритет – безопасность людей и обеспечение возможности передвижения между общинами. Просим с пониманием отнестись к этим изменениям», — заметил Олег Григоров.

Напомним, пограничники фиксируют рекордное количество враждебных ДРГ . их активность сосредоточена в Сумской области, но угроза остается и для Черниговщины и Харьковщины, отметил Андрей Демченко.

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