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На Сумщине в результате удара дронами погибли три человека, среди них ребенок — ОВА
В ночь на 24 июня в результате удара российских дронов по Сумщине погибли три человека, среди которых — ребенок.
В результате обстрела на Сумщине погибли три человека, среди них 8-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Он заявил, что около полуночи россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине ударными БпЛА.
«Имеем информацию о трех погибших. Среди них — 8-летний мальчик. Его тело извлекли из-под завалов разрушенного дома», — говорится в сообщении.
Также погибли мужчина и женщина из разных семей, проживавших на одной улице.
Еще трое человек были извлечены из-под завалов. Один человек — в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.
«Разрушены и повреждены дома. После попадания вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям предоставляется необходимая помощь», — добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в ночь на 24 июня российские войска атаковали Верхнесыворотскую общину Сумской области ударными беспилотниками.