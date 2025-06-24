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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Сумщине в результате удара дронами погибли три человека, среди них ребенок — ОВА

В ночь на 24 июня в результате удара российских дронов по Сумщине погибли три человека, среди которых — ребенок.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Фото иллюстративное

Фото иллюстративное / © Telegram "Кордон. Медіа"

В результате обстрела на Сумщине погибли три человека, среди них 8-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Он заявил, что около полуночи россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине ударными БпЛА.

«Имеем информацию о трех погибших. Среди них — 8-летний мальчик. Его тело извлекли из-под завалов разрушенного дома», — говорится в сообщении.

Также погибли мужчина и женщина из разных семей, проживавших на одной улице.

Еще трое человек были извлечены из-под завалов. Один человек — в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.

«Разрушены и повреждены дома. После попадания вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям предоставляется необходимая помощь», — добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ночь на 24 июня российские войска атаковали Верхнесыворотскую общину Сумской области ударными беспилотниками.

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