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В результате обстрела на Сумщине погибли три человека, среди них 8-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Он заявил, что около полуночи россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине ударными БпЛА.

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«Имеем информацию о трех погибших. Среди них — 8-летний мальчик. Его тело извлекли из-под завалов разрушенного дома», — говорится в сообщении.

Также погибли мужчина и женщина из разных семей, проживавших на одной улице.

Еще трое человек были извлечены из-под завалов. Один человек — в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.

«Разрушены и повреждены дома. После попадания вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям предоставляется необходимая помощь», — добавил глава ОВА.

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Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ночь на 24 июня российские войска атаковали Верхнесыворотскую общину Сумской области ударными беспилотниками.