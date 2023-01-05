На Сумщине в результате вражеского обстрела пограничных громад повреждены электролинии

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21:00 4 января 2023 года.
В течение дня враг нанес 55 ударов по Краснопольскому, Шалыгинской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах.
Об этом пишет глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В частности:
- Краснопольская громада: российские войска обстреляли пограничные минометы (19 прилетов) и ударили противотанковой управляемой ракетой по территории этой общины.
- Белопольская громада: враг вел огонь из минометов, 18 прилетов. В результате обстрела повреждена электролиния.
- Шалыгинская громада: 1 прилет вражеского артснаряда.
- Зноб-новгородскую громаду враг обстрелял из САУ, 4 прилета. Повреждена электролиния.
- Срединно-будская громада: с территории России было 12 прилетов из артиллерии по приграничной.
«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.
Обстрелы РФ в Сумской области
Напомним, что накануне россияне в очередной раз обстреляли три общины на Сумщине.
Заметим, что враги обстреляли приграничье Сумщины из вертолетов.
Добавим, что в Сумской области зафиксировано почти два десятка взрывов после обстрела с территории РФ.
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