На Сумщине в результате вражеского обстрела пограничных громад повреждены электролинии

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21:00 4 января 2023 года.

В течение дня враг нанес 55 ударов по Краснопольскому, Шалыгинской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах.

Об этом пишет глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности:

Краснопольская громада: российские войска обстреляли пограничные минометы (19 прилетов) и ударили противотанковой управляемой ракетой по территории этой общины.

Белопольская громада: враг вел огонь из минометов, 18 прилетов. В результате обстрела повреждена электролиния.

Шалыгинская громада: 1 прилет вражеского артснаряда.

Зноб-новгородскую громаду враг обстрелял из САУ, 4 прилета. Повреждена электролиния.

Срединно-будская громада: с территории России было 12 прилетов из артиллерии по приграничной.

«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.

Обстрелы РФ в Сумской области

Напомним, что накануне россияне в очередной раз обстреляли три общины на Сумщине.

Заметим, что враги обстреляли приграничье Сумщины из вертолетов.

Добавим, что в Сумской области зафиксировано почти два десятка взрывов после обстрела с территории РФ.

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