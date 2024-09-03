На Сумщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина: детали, фото

В Сумской области в Ахтырском районе в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

Полицейские установили обстоятельства смерти местного жителя и источник происхождения взрывного устройства.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

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В дежурную часть Ахтырского районного отдела полиции поступило сообщение о попытке самоубийства, совершенного 44-летним мужчиной.

"Выездом на место происшествия правоохранители установили, что потерпевший выражал намерения покончить жизнь, а утром вышел из двора своего домовладения и взорвал гранату. От полученных телесных повреждений мужчина в тот же день умер в больнице. Другие люди, к счастью, не пострадали", – говорится в сообщении.

Правоохранители обращают внимание граждан, что незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывных устройств несет угрозу не только им самим, но и их окружению, особенно если попадут в руки детей.

На Ахтырщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина / Фото: Полиция Сумской области

"Помимо возможных летальных исходов, нелегальное хранение запрещенных законом предметов предусматривает уголовную ответственность", – подытожили в полиции.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.

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