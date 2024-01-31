На Сумщине военный требовал у жены пленного 100 тысяч грн для его "освобождения"

В Сумской области правоохранители задержали мошенника, который требовал взятку в размере 100 тысяч гривен у жены военнопленного, чтобы якобы "освободить" его из плена.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Как оказалось, фигурант является сержантом одной из воинских частей, не вернувшимся на место службы после лечения.

"Злоумышленник заверил жену военнопленного, что сможет повлиять на решение о первоочередном включении ее мужа в списки обмена для скорейшего возвращения из плена. При этом мужчина акцентировал на своем статусе якобы военнослужащего и личных связях со служебными лицами, которые занимаются поиском и обменом военнопленных", – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый неоднократно под разными предлогами вводил в заблуждение доверчивую женщину, которая по его требованию в течение нескольких месяцев перечислила так называемому "полковнику" средства на общую сумму 70 000 гривен.

Позже злоумышленник выдвинул требование потерпевшей по уплате ему дополнительно 30 000 гривен, часть из которых вроде бы будет направлена им на "решение вопроса".

Злоумышленник был задержан во время передачи денег.

Дезертиру грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, командир 118-й бригады Черкасской ТРО Анатолий Стуженко призвал к жесткой мобилизации военнообязанных. Украинцы возмущены высказыванием и призывают стражей порядка обратить внимание на сказанные слова.

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