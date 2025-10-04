Удар по Шостке: в городе возникли серьезные проблемы с газоснабжением

Перебои с газоснабжением на Сумщине / © УНИАН

В результате российской атаки в некоторых населенных пунктах Сумской области возникли проблемы с газоснабжением. Россияне повредили газораспределительную станцию.

Об этом сообщили в Сумском филиале «Газсети».

Жителей населенных пунктов Шостка, Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтунове, Мироновка, Крупец и Шкирмановка просят временно ограничить потребление природного газа.

«Пожалуйста, минимизируйте использование газовых приборов до завершения аварийно-восстановительных работ. Это необходимо для стабилизации давления в сети и безопасности потребителей. Просим отнестись с пониманием к ситуации», — говорится в сообщении.

Городской голова Шостки Николай Нога подтвердил, что причиной проблем с газоснабжением стала российская атака.

«В связи с массированной, беспрецедентно мощной атакой российского агрессора просьба всех максимально ограничить использование природного газа! Это даст возможность не допустить сбой системы, следите за газовыми приборами», — обратился он к местным жителям.

Напомним, в результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу Шостки Сумской области временно приостановлено курсирование нескольких пригородных поездов.