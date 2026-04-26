На Сумщине враг атаковал гражданских: погибли два человека

Война в Украине / © Национальная полиция Украины

В результате атаки вражеского дрона в Сумской области в субботу погибли два человека.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«К сожалению, в результате атаки российского дрона погибли двое гражданских жителей Сумщины. Это 48-летний и 72-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

По словам Григорова, враг нанес удар по гражданским на территории Белопольской общины — вблизи одного из населенных пунктов, менее чем в 5 км от государственной границы с РФ.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что информация о возможном полуокружении Сум не соответствует действительности. Враг находится далеко от города, а прорывов нет.