На Сумщине женщина отказалась от эвакуации, потому что не хотела покидать коз и индюков: чем завершилась история

Эвакуация из Сумской области / © Суспільне

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Сеть умилила история госпожи Надежды из пограничного села Угроиды на Сумщине, которое беспощадно обстреливает РФ. Женщина отказалась от эвакуации, потому что не хотела оставлять своих коз и индюков.

Ее историю повествует «Суспільне».

Надежда до пенсии работала ветеринаркой, проживала сама и держала хозяйство — индюков и коз. Когда Угроиды россияне начали стирать с лица земли, в село приехал священник Александр Петренко, который больше недели самостоятельно вывозит жителей Краснопольской громады в более безопасные места. Он предложил Надежде уехать и не рисковать жизнью. Однако женщина отказалась, потому что ей некуда было везти своих домашних животных.

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«У меня хозяйство, и я не знаю, что мне делать. Детка, я не могу их покинуть, я понимаю, жизнь и все такое, но я не могу их бросить. Козу уже хорошо выпущу, а у меня индюки там шесть штук, я не знаю, куда их девать. Я их всю зиму кормила, их лисы поедят. Не знаю, что мне делать, я бы давно убежала. Видите, что делается, и я боюсь, прячусь в погреб», — плача, говорит Надежда.

Наконец, на следующий день Надежде удалось эвакуировать вместе с козами и птицей.

«Они меня вечером сюда привезли. Они мне говорят, эти ребята: „Не переживайте, мы птицу завтра вывезем. Они ее утром на следующий день вывезли. Мне позвонила какая-то женщина и говорит, что мои индюки аж в Недригайловском районе. Я говорю: „Слава богу. Раздайте их людям, мне они уже не нужны, я за ними уже не приеду“. Я когда ехала, попрощалась с ними, поцеловала и сказала, что их больше не увижу», — рассказывает жительница разрушенного села.

После огласки в СМИ историей женщины заинтересовались благотворители из Германии. Теперь обсуждается ее временный переезд за границу.

«Увидели репортаж люди из Германии и сказали: „Мы эту бабушку заберем к себе“. Попробую уехать в Германию. Я всю жизнь мечтала побывать за границей. Никогда ничего не видела. Но если дом весь останется, то я вернусь конечно. Я только домой. А если дома не будет, то куда мне возвращаться, возвращаться мне некуда», — рассуждает Надежда.

Ранее сообщалось, что из пограничного Мирополья в Сумской области эвакуировали бабушку вместе с козами.

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