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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В одной из областей жителей призвали не посещать кладбища поблизости границы: какая опасность

В Сумской области рекомендуется воздержаться от посещений кладбищ вблизи границы.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Граната

Взрывоопасные предметы / © Полиция Киевской области

Жителям Сумской области порекомендовали воздержаться от посещения кладбищ в 20-километровой приграничной зоне. Причина — высокая вероятность нахождения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Как поступать при обнаружении опасных предметов?

При обнаружении снарядов, мин или других подозрительных предметов категорически запрещено:

  • Поднимать, передвигать или пытаться разобрать находку.

  • Использовать поблизости телефон, рацию или другие устройства.

  • Разжигать огонь или курить.

  • Заливать предмет водой или засыпать землей.

  • Допускать скопление людей непосредственно рядом.

  • Проводить работы в непосредственной близости от предмета.

Что следует делать в случае обнаружения подозрительных предметов:

  1. Не паниковать — отойти на безопасное расстояние (минимум 100 м).

  2. Предупредить других людей.

  3. Сообщить правоохранителям по номерам 101 или 102.

  4. До приезда спецслужб не допустить приближения посторонних.

Напомним, в Сумской области подросток подорвался на мине.

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