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- Украина
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В одной из областей жителей призвали не посещать кладбища поблизости границы: какая опасность
В Сумской области рекомендуется воздержаться от посещений кладбищ вблизи границы.
Жителям Сумской области порекомендовали воздержаться от посещения кладбищ в 20-километровой приграничной зоне. Причина — высокая вероятность нахождения взрывоопасных предметов.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.
Как поступать при обнаружении опасных предметов?
При обнаружении снарядов, мин или других подозрительных предметов категорически запрещено:
Поднимать, передвигать или пытаться разобрать находку.
Использовать поблизости телефон, рацию или другие устройства.
Разжигать огонь или курить.
Заливать предмет водой или засыпать землей.
Допускать скопление людей непосредственно рядом.
Проводить работы в непосредственной близости от предмета.
Что следует делать в случае обнаружения подозрительных предметов:
Не паниковать — отойти на безопасное расстояние (минимум 100 м).
Предупредить других людей.
Сообщить правоохранителям по номерам 101 или 102.
До приезда спецслужб не допустить приближения посторонних.
Напомним, в Сумской области подросток подорвался на мине.