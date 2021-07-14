На свадьбе в Одессе появился полицейский спецназ и задержал стрелка с карабином: видео

На свадьбе в Одессе появился полицейский спецназ и задержал стрелка с карабином: видео

Задержанный публично попросил прощения у одесситов за стрельбу во время свадьбы. За содеянное ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Оперативная группа полиции провела задержания причастных к стрельбе у торгового центра "Ривьера" в селе Фонтанка под Одессой во время празднования свадьбы. Как сообщил на своей Facebook-странице пресс-секретарь Нацполиции Артем Шевченко, у правонарушителя изъято карабин-коротун, с которого он провел несколько выстрелов вверх.

Изъятое оружие стало вещественным доказательством в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст.296 УК Украины (хулиганство) по факту свадебной стрельбы.

"Если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без нее отвечать по закону", — отметил он в своей заметке.

Фото: Facebook

По словам Артема Шевченко, задержанный оказался гражданином Украины, однако среди присутствующих на свадебном празднике со стрельбой было "несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на жительство".

Также читайте Драка и стрельба: николаевские полицейские задержали шестерых хулиганов

Издание "Думская" опубликовало видео с места задержания. На снятых очевидцами кадрах видно задержанных, которые лежат на асфальте, над ними стоят бойцы спецподразделения с оружием.

В сети также появилось видео, на котором свадебный стрелок приносит свои извинения одесситам.Как сообщил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех, согласно санкции статьи задержанному за стрельбу на свадьбе грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, к ответственности будет привлечен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении него составлен административный протокол.

Новости Украины: в Одессе неизвестный устроил стрельбу из автомата прямо на дороге

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку