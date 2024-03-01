На свалке в Ровенской области погиб коммунальщик: его переехал коллега

На свалке в городе Дубно в результате наезда грузовика погиб 63-летний работник коммунальной службы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

"На месте происшествия полицейские установили, что двое работников коммунальной службы выгружали отходы. 65-летний дубенчанин, водитель ГАЗ-53, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на своего 63-летнего коллегу. Мужчина от полученных травм погиб на месте", – отмечают правоохранители.

По предварительной информации полиции, водитель был трезв.

По факту нарушения требований законодательства об охране труда, повлекшего смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по ч.2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы до семи лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет или без такого.

Напомним, в Одессе из-за генератора жестоко избили коммунальщика. Мужчина не разрешил украсть устройство из "Пункта незламності".

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