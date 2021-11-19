"На свете есть чудеса": в Днепре врачи спасли 31-летнюю беременную с инсультом (фото)

"На свете есть чудеса": в Днепре врачи спасли 31-летнюю беременную с инсультом (фото)

Женщина родила третьего ребенка

В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова хирурги спасли 31-летнюю беременную женщину с инсультом. Она попала в медицинское учреждение на позднем сроке.

Об этом 19 ноября сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко в Facebook.

"Во время обследования была обнаружена гигантская мешотчатая аневризма левой сонной артерии. Огромный риск умереть, не дождавшись ребенка", — написал Рыженко.

Врач отметил, что нейрохирурги провели сверхсложную операцию по эмболизации аневризмы лучевым доступом. Через две недели бригада акушер-гинекологов помогла женщине родить ребенка. Она стала мамой в третий раз.

"На свет родилась девочка – 3100 г, 51 см. В этой семье третья девочка. На седьмой день семья в полном составе покинула роддом", – рассказал Рыженко.

Напомним, что в Кременецком районе Тернопольской области при рождении умер ребенок. Родственники роженицы в этом обвинили медиков. Они почти час пытались реанимировать младенца.

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