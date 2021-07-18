На Свитязь эвакуировали около 20 человек, которые в шторм оказались посреди озера

На Свитязь эвакуировали около 20 человек, которые в шторм оказались посреди озера

В регионе поднялся сильный ветер — 18 м/с.

Накануне вечером на Волыни, на озере Свитязь, ухудшились погодные условия: чрезвычайникам пришлось спасать людей.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС в Волынской области.

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В регионе поднялся сильный ветер — 18 м/с. В этот момент на воде было 19 человек: купались, плавали и находились на катамаранах. Отмечается, что некоторым удалось добраться острова. Впрочем, из-за сложных погодных условий и волны большинство отдыхающих не смогли самостоятельно вернуться на берег. Многие плавсредств стали неуправляемыми.

Прибывшие на водоем, начали эвакуировать людей. По словам начальника группы водолазно-спасательных работ Александра Кицуня, сначала доставили к берегу тех, кто оказался на катамаранах посреди озера, а затем тех, кто находился на острове.

В результате проведенных работ спасли 19 человек: десять мужчин, семь женщин и двух детей.

Как сообщалось, в Волынской области на озере Свитязь 9 июля 10-летнюю девочку на надувном матрасе унесло на километр от берега. Ребенок не мог самостоятельно вернуться.

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