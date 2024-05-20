"На свой страх и риск": в Эстонии заявили, что некоторые страны отправили в Украину своих военных инструкторов

Если бы оккупационные войска напали на учебный персонал стран НАТО в Украине, это не привело бы к автоматической активации статьи 5 о взаимной обороне.

Некоторые страны -партнеры уже отправили своих инструкторов в наше государство для тренировок украинских военных.

Об этом изданию Financial Times сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, НАТО не должно беспокоиться, что Альянс будет вовлечен в войну с Россией, если в Украину будут отправлены военные инструкторы. Есть страны, которые уже тренируют Силы обороны "на местах". И делают это они "на свой страх и риск".

Кроме того, она заявила, что если бы оккупационные войска напали на обучающий персонал стран НАТО в Украине, это не привело бы к автоматической активации статьи 5-й о взаимной обороне.

“Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то отправившие своих людей скажут: "Это статья 5. Давайте... бомбить Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому у этих страхов нет оснований”, – заявила Кая Каллас.

В то же время в Эстонии для отправки инструкторов в Украину нужно одобрение парламента.

"Это открытая публичная дискуссия, но я думаю, что мы не должны сейчас ничего исключать", — подчеркнула чиновник.

Она также добавила, что не видит риска прямого конфликта с Россией, если союзники будут помогать Киеву тренировать украинских солдат на территории Украины.

“Российская пропаганда только и делает, что говорит о войне с НАТО, поэтому им не нужен повод для этого. Что бы мы ни делали со своей стороны... Если они захотят напасть, они нападут”, – считает Каллас.

Напомним, что на стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, повесили плакат с надписью "Putin war criminal".

Читайте также: