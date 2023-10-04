На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны – Тарнавский

Артиллерийские подразделения украинских войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач.
Об этом заявил в сообщении в социальных сетях бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский
За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 окупантов.
Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем, 5 единиц автомобильной и 5 – специальной техники окупантов. Также уничтожены 8 складов боеприпасов врага.
Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина постепенно берет Крым под огневой контроль. Удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму направлены на уменьшение боеспособности российских оккупационных группировок, ведущих оборонную войну.
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