На Таврическом направлении оккупанты "устраивают спектакли", чтобы не дать ВСУ перебросить силы на другие направления — Генштаб

На Таврическом направлении оккупанты "устраивают спектакли", чтобы не дать ВСУ перебросить силы на другие направления — Генштаб

Российские войска организуют перформансы с маневрами, чтобы не дать вооруженным силам Украины опрокидывать силы.

Оккупанты изо всех сил пытаются рассредоточить украинские подразделения, используя тактику демонстрационных действий.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления", — говорится в сообщении.

Также кафиры продолжают использовать аэродром Мелитополь в Запорожской области для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, в течение суток 27 апреля в Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.

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