На Таврическом направлении идет работа Сил обороны.

Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1620 огневых задач.

Об этом информирует командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в социальных сетях.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 301 человек (погибшие — 99, раненые — 190, пленные — 12).

Уничтожены 34 единицы военной техники противника.

В частности, 5 танков, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПВО, 2 БпЛА, 8 единиц автомобильной и 3 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о взрывах на базе кафиров под захваченным Мариуполем.

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