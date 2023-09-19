На Таврическом направлении в течение суток ликвидировано 135 окупантов

Также оккупанты потеряли на Таврическом направлении 31 единицу военной техники.

Украинские военные в течение 18 сентября отразили 26 атак врага на Таврическом направлении Донецкой области, нанеся захватчикам мощный ответный удар.

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В результате боевых столкновений число казней противника составило 313 человек из личного состава, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский на своем Telegram-канале.

Он заявил, что россияне за сутки потеряли 135 погибших и 177 раненых, еще один оккупант сдался в плен.

"Также уничтожена 31 единица военной техники противника. В частности, 2 ББМ, четыре артиллерийские системы и минометы, средство ПВО, ПТРК, 13 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники", – говорится в сообщении.

Кроме того, Тарнавский сообщил, что захватчики потеряли два склада боеприпасов и еще один важный объект в их позициях.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении происходит медленно, но уверяет, что украинские войска продвигаются вперед.

Кроме того, мы ранее информировали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что украинские силы обороны не должны были стремительно пройти российские оборонные редуты.

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