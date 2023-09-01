На Таврическом направлении за последние сутки уничтожены 45 окупантов - Тарнавский

Также уничтожены 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Российские захватчики за минувшие сутки потеряли на Таврическом направлении 45 оккупантов и 15 единиц военной техники. Также 135 оккупантов получили ранения.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Всего за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 632 обстрела, нанес 3 ракетных и 21 авиаудара.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач

За последние сутки потери врага составили 181 человек (безвозвратные – 45, раненые – 135, плен – 1).

Уничтожены 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Также уничтожены 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт Коваленко объяснил важность увольнения Токмака.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг дал положительную оценку контрнаступлению ВСУ.

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