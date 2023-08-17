На Таврическом направлении за сутки потери врага за сутки – 265 человек

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1393 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11).
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.
Уничтожены 15 единиц военной техники противника.
В частности, 3 танка, 4 артиллерийских системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.
"Работаем дальше", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее враг продолжает варить из минометов и артиллерии на Сумщине.
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