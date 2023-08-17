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На Таврическом направлении за сутки потери врага за сутки – 265 человек

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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На Таврическом направлении за сутки потери врага за сутки – 265 человек

Украинцы уничтожают российских военных / Фото: Associated Press

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1393 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11).

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Уничтожены 15 единиц военной техники противника.

В частности, 3 танка, 4 артиллерийских системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.

"Работаем дальше", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее враг продолжает варить из минометов и артиллерии на Сумщине.

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Дата публикации
Просмотры
2
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