На Таврическом направлении за сутки потери врага за сутки – 265 человек

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11).

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.



Уничтожены 15 единиц военной техники противника.



В частности, 3 танка, 4 артиллерийских системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.

"Работаем дальше", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее враг продолжает варить из минометов и артиллерии на Сумщине.