На теле не осталось живого места: в Херсонской области двое мужчин убили бездомного

Пострадавший был оставлен на остановке общественного транспорта.
В одном из сел Херсонского района на остановке общественного транспорта прохожие обнаружили мертвого мужчину. На теле погибшего бездомного не осталось живого места.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.
Работниками уголовного розыска Херсонской области провели расследование и установили, что к совершению преступления причастны два человека, которые тоже ведут бездомный образ жизни. Оперативники установили местонахождение злоумышленников и задержали их.
Выяснилось, что накануне потерпевший совместно с двумя фигурантами употреблял спиртные напитки. Во время застолья и возник конфликт, закончившийся избиением 52-летнего мужчины.
Решается вопрос избрания задержанным предупредительных мер – содержания под стражей.
Ранее стало известно, что в Херсонской области сын забил до смерти родного отца. Чтобы скрыть преступление, он сжег тело.