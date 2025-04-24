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На теле журналистки Рощиной обнаружены следы пыток — Офис генпрокурора
Правоохранители продолжают расследовать преступления, совершенные против украинской журналистки в РФ.
Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле умершей в российском плен журналистки Виктории Рощиной следы пыток.
Об этом сообщил в четверг, 24 апреля, руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генерального прокурора Юрий Белоусов.
«На теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока», — говорится в сообщении.
Однако из-за состояния тела погибшей в плену журналистки не удалось установить причины ее смерти.
«Были отобраны необходимые образцы и решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений», — сообщили в Офисе генпрокурора.
Украинские правоохранители продолжают расследовать преступления, совершенные против украинской журналистки в РФ, в рамках уголовных производств по фактам военного преступления (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, тело украинской журналистки Виктории Рощиной, пропавшей на оккупированной территории в августе 2023 года, было возвращено в Украину во время обмена телами погибших в конце февраля этого года.