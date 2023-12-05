На телеканале 2+2 – премьера документального проекта "Острые ножи. Бородянка"

07 декабря в 19:00 телеканал 2+2 покажет документальный проект о жителях Бородянки, которые с начала российского вторжения стали на защиту города и практически голыми руками сопротивлялись оккупантам.

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В феврале 2022 через Бородянку пролегал основной путь для наступления российского войска на столицу. В то время в городе не было подразделений ВСУ, поэтому длинные колонны вражеской техники встретили несколько десятков местных добровольцев, которые без спецподготовки, обмундирования и оружия дали оккупантам первый бой. Столкнувшись с сопротивлением, россияне начали уничтожать жилые дома, направляя на город 500-килограммовые бомбы. И даже оказавшись в оккупации, жители Бородянки не покорились врагу и продолжили борьбу.

Документальная программа "Острые ножи. Бородянка" расскажет шокирующую историю города-героя и его жителей, не ожидавших войны, но готовых противостоять российской армии. Зрители услышат эксклюзивные интервью добровольцев, военных и стражей порядка, которые с первых дней, рискуя собственной жизнью, вели партизанские действия в тылу врага.

Как жители Бородянки останавливали российские колонны стрелковым оружием и коктейлями Молотова, зачем захватчики пытались уравнять Бородянку с землей как артист балета хора им. Веревки встал на защиту родного города, кто из добровольцев навел украинский дрон на собственный дом, чтобы уничтожить оккупантов, и что приходилось переживать партизанам в плену россиян — истории несокрушимости в программе "Острые ножи. Бородянка".

Производством проекта занимался Департамент журналистских расследований 1+1 media под руководством Максима Шиленко. Режиссер: Денис Ивашин. Автор сценария: Денис Данько.

Смотрите документальный проект "Острые ножи. Бородянка" в четверг, 07 декабря, в 19:00 на телеканале 2+2.