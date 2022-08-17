На телеканале 2+2 состоится трансляция исторического боя-реванша Александра Усика и Энтони Джошуа

Украинский боксер Александр Усик будет защищать звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В субботу, 20 августа, ориентировочно в 22:00 по киевскому времени на входящем в состав группы 1+1 media телеканале 2+2 будет транслироваться историческое событие — бой-реванш за чемпионский титул в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет Александр Усик. Как и 11 месяцев назад, соперником украинца в этом боксерском поединке станет эксчемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа. Тогда осенью 2021 года бой завершился победой Усика по единогласному решению судей.

Это спортивное событие, которого ждут фанаты со всего мира, пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия) на арене Jeddah Super Dome и будет называться "Ярость на Красном море". Начало трансляции шоу на 2+2 в 22:00, бой Усика запланирован после полуночи.

"Убеждены, что событие такого масштаба способно привлечь внимание спортивного мира и международного сообщества к драматическим событиям в Украине в результате войны России. Еще раз доказать, что украинцы — непобедимая нация! Поэтому приглашаем к просмотру боя на 2+2 и верим, что он завершится 20 -ю по счету победой украинца. Ведь каждая победа, в том числе на спортивном фронте, сейчас имеет огромное значение", — комментируют в 1+1 media.

Во время трансляции боя благотворительный фонд Александра Усика собирает средства для поддержки ВСУ и украинского народа в войне против России. Планируется приобретение 100 машин для ВСУ, заявленная цель – собрать не менее 1 000 000$. Присоединиться к собранию можно по ссылке.

Напомним, сейчас Александр Усик владеет статусом непобедимого боксера, имея в своем арсенале 19 побед, из которых 13 — нокаутом.

Также просмотреть бой на 2+2 смогут абоненты платформы Киевстар ТВ, выбрав телеканал в списке трансляторов.