На телеканале "Дом" назвали диверсией появление в эфире карты России с аннексированным Крымом

Телевизионщики просят СБУ помочь расследовать этот инцидент.

В понедельник, 5 июля, украинский телеканал "Дом", который финансируется из бюджета и вещает на оккупированные территории Донбасса и Крыма, сообщил, что расследует появление в одном из телеэфиров изображение карты России с оккупированным Крымом. В официальном обращении телевизионщики публично обратились в Службу безопасности Украины для помощи в проведении внутреннего расследования этой ситуации.

"В одном из выпусков проекта "Русский дневник" на телеканале "Дом" в графической заставке внезапно появляется изображение оккупированного Россией Крыма, и так же внезапно исчезает. При этом графическая заставка с картой России, но без изображения оккупированного полуострова, утвержденого руководством канала", — пояснили суть инцидента в сообщении.

Фото: соцсети

На телеканале назвали появление фейковой заставки диверсией. Выпуск, в котором она появилась, изъят из эфира. Причастного к его появлению уже установили, всех сотрудников, задействованных в проекте, временно отстранили от работы.

"Крым — это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в Службу безопасности Украины о помощи нам в проведении внутреннего расследования", — говорится в обращении телеканала.

Напомним, ранее карту Украины без оккупированного Россией Крыма заметили в школьных учебниках по истории для девятых и десятых классов.

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