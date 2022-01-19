На термометре +8: под Винницей в детском саду "морозят" детей, потому что не дают включать газовый котел

На термометре +8: под Винницей в детском саду "морозят" детей, потому что не дают включать газовый котел

Родители одевают детей как "капусту", а сами воспитатели сидят в курточках.

В поселке Бар (официально с. Войнашевка), что в 7 км от города Бар, в Винницкой области дети ходят в детсад, где в группах на термометре показывает +10. Малыши мерзнут, а родители возмущаются тем, что в дошкольном учреждении запретили включать газовый котел для обогрева.

Об этом ТСН.ua рассказала мама воспитанника детсада Лариса Генсировская.

Воспитатели сидят в куртках и шапках, а детям греют руки горячей водой.

Женщина говорит, что в городе Баре Винницкой области и поселке Бар всего 5 детсадов. В 4 детсадах и 4 школах города Бар тепло, температура в помещении +25. В поселке же Бар, в 7 км от города Бар, где один детсад и одна школа, в учебных учреждениях холодно.

Так, в детском саду температура воздуха составляет +10 в группе и +8 в спальне. Поэтому детей в дошкольное учреждение водят только те, кому их не с кем оставить дома.

Чтобы дети не мерзли, родители надевают их как "капусту".

"Надеваем футболку, тоненькую кофту, сверху теплый гольф и теплую кофту на байке. Колготы, брюки теплые, двое теплых носков. Воспитатели сидят в осенних куртках, шапках и заматываются бабушкиными платками. Детям моют руки горячей водой, чтобы согреть. Руки ложат на батарею греют, выводят их на улицу и заставляют бегать, чтобы они согрелись", — рассказывает Лариса.

Не разрешают включать газовый котел

Женщина добавляет, что в дошкольном учреждении есть два котла: твердотопливный и газовый. Последний автоматически включается, когда температура за окном существенно снижается.

"Когда теплее, садик отапливается дровами, и температура поддерживается такая, как надо. Когда становится холоднее — должен включаться газовый котел. Наш садик в этом году вообще не включили в договор о газоснабжении. Это было спланировано заранее, что газовый котел в садике этой зимой вообще не должен включаться. 26-27 декабря начала снижаться температура, и в группе стало холодно мы начали жаловаться заведующей. Она озвучивала эту проблему в горсовете", — рассказывает Лариса.

Мама дошкольника говорит, что родители обращались к руководству города Бары, к главе ОТГ и руководителю отдела образования. Там проблему решили – приказали воспитателям установить в группах и спальнях обогреватели.

"Те калориферы ничего не греют. Две недели нас водят за нос. В том году такой проблемы не было. В этом году им не разрешают включать газ. Я так поняла, что газовое оборудование отключили вообще. Там автоматика была от твердотопливного котла до газового, если твердотопливный котел не справляется, газ автоматически должен включаться, а они сделали что-то, что он не включается, и надо ждать мастера из Винницы, который настроит эту автоматику. Нам 5 января начальник отдела образования города Бар сказала, что они вопросы решат, и с 1 февраля в саду смогут включить газовый котел. А до этого дети должны мерзнуть? В Баре в садах тепло, а у нас что не дети?", - возмущается Лариса.

По словам женщины, учреждение могло бы обойтись и твердотопливным котлом, но с самого начала его установки он слабый по мощности, поскольку рассчитан на 2 тысячи квадратов, а детсад имеет 5 тысяч.

Родители написали коллективное обращение на главу Барской ОТГ с просьбой решить проблему.

Газ таки включили – надеются, что будет тепло

Как стало известно ТСН.ua, сегодня, 19 января, в детсаду поселка Бар включили газовый котел.

Эту информацию нам подтвердила заведующая детсадом Лариса Скульская.

"Сегодня включили газ. Минут 20 назад. Сейчас температура 14-15 градусов, но только включили котел. Надеемся, будет тепло", — сказала Лариса Скульская.

Напомним, что в Яремче Ивано-Франковской области некоторые местные жители в соцсетях жалуются на недостаточное отопление в школе. Родители учеников уверяют, что из-за холода в учебном заведении их дети отказываются посещать уроки.

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