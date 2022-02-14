На Тернопольщине автомобиль сбил двух женщин, которые шли по обочине дороги: одна из пострадавших не выжила (фото)

На Тернопольщине автомобиль сбил двух женщин, которые шли по обочине дороги: одна из пострадавших не выжила (фото)

Правоохранители устанавливают причины ДТП.

В Тернопольской области между селами Кривче и Гермаковка автомобиль ВАЗ сбил двух женщин, которые шли по обочине дороги. На месте ДТП погибла одна из пострадавших.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольщины.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в воскресенье, 13 февраля, в 18:20. Водитель автомобиля сбила двух женщин. На месте аварии погибла 52-летняя женщина, 44-летняя пострадавшая госпитализирована.

На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.

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