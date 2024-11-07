На Тернопольщине бабушка пихала внуку палку в рот и душила из-за невыученной молитвы

Жительницу Тернопольщины осудили за истязания внука из-за невыученной молитвы. Правоохранители установили, что женщина сначала избила 10-летнего внука крапивой, а после этого запихнула мальчику палку в рот и начала душить.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на приговор суда.

По данным суда, 58-летняя Надежда Богданевич приказала внуку выучить молитву, однако малолетний "в силу своего возрастного и интеллектуально-умственного развития не смог выполнить указанное".

"В этот момент у обвиняемой возник умысел на совершение истязаний, поскольку мальчик, по ее мнению, проявил непослушание, а именно не выучил наизусть молитву. Женщина хорошо понимала, что внук из-за своего развития и физического состояния не сможет защититься, и с целью наказать его за неспособность выучить молитву, а также с целью устрашения его от любого непослушания, начала его истязать", — говорится в приговоре Кременецкого районного суда.

В частности, Надежда Богданевич вырвала крапиву, которая росла неподалеку, и принялась ею бить внука по лицу, груди, спине. Из-за этого у мальчика возникла сильная аллергическая реакция, ожоги и сыпь на коже. После этого женщина не прекратила свои действия, а взяла деревянную палку, силой разжала челюсть малолетнего, вставила ее в рот и душила внука в течение нескольких минут, а затем отпустила.

На суде женщина вину признала. Судья учла, что женщина не была судима ранее, не стоит на учете у нарколога или психиатра, ее положительно характеризуют по месту жительства. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и состояние ее здоровья.

Кременецкий районный суд признал Надежду Богданевич виновной в истязаниях и назначил наказание с испытательным сроком продолжительностью один год. Также женщина обязана пройти программу для обидчиков сроком на три месяца. Кроме того, она должна заплатить более 18 тыс. грн за проведение различных судебных экспертиз.

Напомним, в Киеве мужчина ударил сожительницу ножом в грудь, а семь лет назад тяжело травмировал ее отчима.

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