На Тернопольщине дедушка пытался спасти внука, который тонул в Днестре: чем закончилось

Днестр на Тернопольщине / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

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Отдых на берегу реки Днестр завершился трагедией для семьи из Золотопотоцкой громады Бучацкого района на Тернопольщине.

О несчастном случае, который произошел вечером 24 июня, сообщили в полиции Тернопольской области.

По словам очевидцев, двое местных жителей отдыхали на берегу Днестра. Один из мужчин пришел вместе с внуками.

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Дети купались в водоеме, когда вдруг один из ребят начал тонуть. Дедушка бросился спасать ребенка. Он вытолкал мальчика на мель, но сам выбраться из реки уже не смог.

Очевидцы вытащили тело 58-летнего мужчины, но реанимировать его не удалось.

Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что причиной смерти стало утопление.

Полицейские открыли производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

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Напомним, на территории одного из предприятий на Тернопольщине погиб 61-летний водитель, на грузовик которого упади металлические трубы.