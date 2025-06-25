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- Украина
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На Тернопольщине дедушка пытался спасти внука, который тонул в Днестре: чем закончилось
Тело 58-летнего мужчины вытащили из реки, но реанимировать его не удалось.
Отдых на берегу реки Днестр завершился трагедией для семьи из Золотопотоцкой громады Бучацкого района на Тернопольщине.
О несчастном случае, который произошел вечером 24 июня, сообщили в полиции Тернопольской области.
По словам очевидцев, двое местных жителей отдыхали на берегу Днестра. Один из мужчин пришел вместе с внуками.
Дети купались в водоеме, когда вдруг один из ребят начал тонуть. Дедушка бросился спасать ребенка. Он вытолкал мальчика на мель, но сам выбраться из реки уже не смог.
Очевидцы вытащили тело 58-летнего мужчины, но реанимировать его не удалось.
Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что причиной смерти стало утопление.
Полицейские открыли производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Напомним, на территории одного из предприятий на Тернопольщине погиб 61-летний водитель, на грузовик которого упади металлические трубы.