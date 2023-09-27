На Тернопольщине девушка с сайта знакомств "развела" мужчину на 13 000 гривен: что она ему посоветовала

В Тернопольской области мужчина на сайте познакомился с девушкой, которая ему посоветовала "легкий заработок", как следствие – он потерял 13 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Пострадавший житель Почаева на Тернопольщине рассказал правоохранителям, что он на сайте познакомился с девушкой, с которой в реальной жизни никогда не встречался. Виртуальная подруга рассказала ему о том, что на одном из телеграмм-каналов заработала 20 тысяч грн. Это заинтересовало жителя Тернопольщины, и он тоже решил попробовать.

Он подписался на телеграмм-канал и перевел на указанный счет 3220 грн. Тогда ему поступило уведомление о выигрыше более 21 тысяч гривен. Он пытался вывести деньги, но не смог. Тогда чат-бот порекомендовал мужчине забросить еще 10 тысяч гривен, и тот это сделал.

"В следующем сообщении говорилось, что нужно добросить еще 18 тысяч и все потраченные средства, выигрыш и процент вернется на его карточку. Однако у мужчины денег больше не было и заподозрил, что общается с мошенниками", — говорится в сообщении.

Потерпевший обратился в полицию. Правоохранители открыли производство по статье 190 УКУ.

Напомним, в Тернопольской области полиция перерыла женщине хозяйство, ища ее сокровища.

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