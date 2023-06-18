На Тернопольщине экс-глава военкомата отправлял уклонистов за границу: как именно

В Тернопольской области разоблачили бывшего руководителя военкомата, который разрешал уклонистам бежать за границу.

В Тернопольской области бывшему руководителю военного комиссариата сообщили о подозрении за переправку за границу уклонистов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Ему инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

По данным следствия, подозреваемый организовал выдачу справки военно-врачебной комиссии (ВЛК) военнообязанному мужчине о временной непригодности к службе. Это дало уклонисту основание пересечь государственную границу во время действия военного положения.

В настоящее время подполковник занимает должность заместителя командира батальона одной из воинских частей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Сети появилось видео из Тернополя, как женщины "отбивали" прохожего от работников ТЦК.

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