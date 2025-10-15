На Тернопольщине группа военных похищала и пытала людей — детали

В Тернополе полицейские задержали семерых военнослужащих, организовавшихся в банду. / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

В Тернопольской области правоохранители задержали группу военнослужащих, которые похищали и пытали людей, отбирали их имущество.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Злоумышленники вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Так, у 27-летнего жителя Тернополя фигуранты отобрали автомобиль KIA. Полицейские обнаружили машину на территории Киевской области.

Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Один из действующих военных, находившийся на лечении, нападавшие перестрелили на улице, силой посадили в бус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в бус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.

Еще одно преступление было совершено в Ивано-Франковской области. Там военные остановили автомобиль потерпевшего, насильно пересадили мужчину в свою машину, а его авто угнали. Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию угрожали физической расправой.

Обыски проходили на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей. Задержаны шесть человек. У них изъяли мобильные телефоны, транспортные средства, оружие и другие вещдоки.

Следователи полиции объявили семи фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Тернополе вспыхнула массовая стычка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах.