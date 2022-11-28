На Тернопольщине мать с ребенком не пустили в пункт обогрева: "Мы ничего не знаем, до свидания"

В Тернопольской области мать с ребенком не пустили в пункт обогрева. Ей заявили, что "они ничего не знают" о работе такого.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Труш рассказал, что инцидент произошел в Збараже. Там мать с ребенком пришла в "Пункт незламности", чтобы зарядить мобильный телефон. Однако работница ЦНАПа, где развернут такой пункт, ей заявила, что она "ничего не знает и здесь ничего не работает".

"На заднем фоне горит свет, у этой работницы тепло, есть свет, Интернет. Сегодня глава громады мне объясняет, что эта работница не сориентировалась. Со среды? То сделайте так, чтобы сидящие в этих пунктах очень быстро ориентировались. Если уж на западе Украины, в Тернополе, где не прилетают ракеты, ничего не прилетает, негде людям зарядить телефон, выпить горячего чая или банально согреться — это встыд. Давайте, чтобы мы не делали еще 55 новых "Пунктов незламности" у голов громад дома", — заявил Труш.

"Пукт незламности" в Украине

В Украине начали разворачивать "Пункты незламности". Там работает генератор, от которого можно подзарядить мобильные устройства. А еще – обогреватели, иногда Интернет, туалеты, питьевая вода, места для отдыха или еще и дополнительные услуги – кофе, чай и сладости. Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua.

В Киеве из-за работы пунктов обогрева возник конфликт между Виталием Кличко и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Нардеп обвинил власти столицы в ненадлежащей работе "Пунктов незламности".

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