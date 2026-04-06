На Тернопольщине мать троих детей заставили возвращать государству социальную помощь
На Тернопольщине судили многодетную мать, которая незаконно получала соцпомощь. Женщина купила землю за 278 тысяч гривен, но в декларации указала, что она малообеспеченная.
В Залещиках Тернопольской области вынесли приговор матери троих детей, которая скрыла покупку земельного участка, чтобы получать деньги из государственного бюджета.
Об этом говорится в приговоре Залещицкого районного суда Тернопольской области.
В чем обвинили многодетную мать
Как установило следствие, в июле 2024 года жительница села Дзвиняч приобрела земельный участок площадью 0,25 га. Стоимость покупки составила более 278 тысяч гривен.
Уже через две недели после сделки женщина обратилась в ЦНАП с заявлением о назначении государственной помощи малообеспеченным семьям. В Декларации о доходах она «забыла» указать расходы на землю. По закону, если член семьи в течение года совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен, помощь не назначается.
Из-за обмана государственное учреждение назначило выплаты, которые женщина получала в течение пяти месяцев. Всего из бюджета было незаконно выплачено 60 843 гривны.
Соглашение о примирении и раскаянии
Когда мошенничество разоблачили, правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Обвиняемая полностью признала вину и пошла на соглашение о примирении с Управлением соцзащиты Чертковской РВА.
Ключевым фактором стало то, что женщина:
воспитывает троих несовершеннолетних детей;
ранее не была судима;
полностью вернула государству все незаконно полученные средства.
Верок суда
Залещицкий районный суд утвердил соглашение о примирении. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 1 года пробационного надзора.
