На Тернопольщине мать троих детей заставили возвращать государству социальную помощь

На Тернопольщине судили многодетную мать, которая незаконно получала соцпомощь. Женщина купила землю за 278 тысяч гривен, но в декларации указала, что она малообеспеченная.

Мария Бойко
На Тернопольщине женщину заставили возвращать соцпомощь

В Залещиках Тернопольской области вынесли приговор матери троих детей, которая скрыла покупку земельного участка, чтобы получать деньги из государственного бюджета.

Об этом говорится в приговоре Залещицкого районного суда Тернопольской области.

В чем обвинили многодетную мать

Как установило следствие, в июле 2024 года жительница села Дзвиняч приобрела земельный участок площадью 0,25 га. Стоимость покупки составила более 278 тысяч гривен.

Уже через две недели после сделки женщина обратилась в ЦНАП с заявлением о назначении государственной помощи малообеспеченным семьям. В Декларации о доходах она «забыла» указать расходы на землю. По закону, если член семьи в течение года совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен, помощь не назначается.

Из-за обмана государственное учреждение назначило выплаты, которые женщина получала в течение пяти месяцев. Всего из бюджета было незаконно выплачено 60 843 гривны.

Соглашение о примирении и раскаянии

Когда мошенничество разоблачили, правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Обвиняемая полностью признала вину и пошла на соглашение о примирении с Управлением соцзащиты Чертковской РВА.

Ключевым фактором стало то, что женщина:

  • воспитывает троих несовершеннолетних детей;

  • ранее не была судима;

  • полностью вернула государству все незаконно полученные средства.

Верок суда

Залещицкий районный суд утвердил соглашение о примирении. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 1 года пробационного надзора.

