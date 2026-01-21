На Тернопольщине мажоры на квадроциклах избили военного: подполковник ТЦК стал на их сторону

Избиение военного / © скрин с видео

Реклама

В городе Кременец Тернопольской области военнослужащего избили после дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла без номерных знаков.

Об этом сообщила его жена Татьяна Штан в Facebook.

Инцидент произошел поздно вечером 11 января 2026 года. Военный Николай, который служит добровольцем с 2015 года, возвращался в часть после короткого отпуска. На центральной улице в его автомобиль врезался квадроцикл, за рулем которого, по словам жены, находился нетрезвый водитель.

Реклама

Как рассказывает Татьяна, агрессия со стороны молодых людей на квадроциклах началась мгновенно после ДТП:

«Коля вышел из машины, чтобы рассмотреть повреждения, и в этот момент водитель другого квадроцикла (который стоял на обочине), подходит и бьет, без диалога и споров. Мужчина защищается, другой водитель с квадроцикла, который попал в ДТП, подскакивает и тоже начинает его бить».

По словам женщины, нападавшие вели себя вызывающе, поскольку являются «знатными людьми» в городе: «Группа молодых людей никого не боялась: ни центральной освещенной улицы, ни свидетелей, ни полицейского участка за углом. Потому что это очень знатные люди в Кременце».

Особое возмущение жены вызвала реакция представителя военкомата, который прибыл на место происшествия. Вместо того, чтобы разобраться в избиении военного, подполковник ТЦК и СП начал давить на потерпевшего:

Реклама

«Он появился чтобы спросить: „б.дь, а где твоя бумажка, ты как раб из части вышел и покинул пределы гарнизона, ты чего здесь ездишь и мешаешь уважаемым людям на квадроциклах рассекать?“… Он стоял и искал, где бы прижать военного».

Татьяна Штан утверждает, что полиция и участники конфликта пытались «замять» дело на месте. Сначала друзья нападавших предлагали деньги, а затем в протоколах начали исчезать фамилии:

«В протоколе полиция написала, что водитель квадроцикла неизвестен. Их не повезли проверять на опьянение, а транспортное средство без регистрации и страховки отдали владельцу».

Женщина подчеркивает, что в официальном отчете полиция назвала избиение простым «спором, переросшим в драку». Она объясняет это системой кумовства в городе: «Кременец — это маленький город, в котором есть замкнутый круг тестов, братьев, кумовьев. Если ты попал в этот круг — ты в премиум, в VIP-резерве».

Реклама

Также сообщается, что знакомые нападавших пытались «откупиться», предлагая военному сумму, превышающую его годовой оклад. «Эти люди хорошо зарабатывают и могут позволить себе разбрасываться деньгами, но мы не приняли предложение», — добавила Татьяна Штан.

Пострадавший военный является добровольцем, который служит с 2015 года и с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте. Женщина призвала к объективному расследованию и огласке, чтобы предотвратить избежание ответственности из-за «кумовства» в местных органах власти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернопольской области произошел конфликт между лицами в военной форме и гражданскими гражданами.