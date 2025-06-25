На Тернопольщине молодой человек изнасиловал 6-летнюю двоюродную сестру: как его наказали

Суд наказал преступника / © Pixabay

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Жителя одного из сел Тернопольского района, 27-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование 6-летней двоюродной сестры.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

По материалам дела, преступление произошло в доме бабушки, где в то время девочка находилась в гостях у бабушки, где постоянно жил ее двоюродный брат — обвиняемый. Пострадавшая рассказала взрослым о совершенном насилии, после чего ее мать обратилась в полицию с заявлением.

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Хотя обвиняемый не признавал вину, прокуроры доказали его вину многочисленными доказательствами. Верховный Суд отклонил кассационную жалобу защитника, оставив приговор без изменений. Осужденный сейчас отбывает наказание, а информация о нем внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции мужчина пытался устроить «свадьбу» с 9-летней украинкой