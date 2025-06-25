- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
На Тернопольщине молодой человек изнасиловал 6-летнюю двоюродную сестру: как его наказали
Прокуроры Тернопольщины добились справедливого наказания для насильника.
Жителя одного из сел Тернопольского района, 27-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за изнасилование 6-летней двоюродной сестры.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.
По материалам дела, преступление произошло в доме бабушки, где в то время девочка находилась в гостях у бабушки, где постоянно жил ее двоюродный брат — обвиняемый. Пострадавшая рассказала взрослым о совершенном насилии, после чего ее мать обратилась в полицию с заявлением.
Хотя обвиняемый не признавал вину, прокуроры доказали его вину многочисленными доказательствами. Верховный Суд отклонил кассационную жалобу защитника, оставив приговор без изменений. Осужденный сейчас отбывает наказание, а информация о нем внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции мужчина пытался устроить «свадьбу» с 9-летней украинкой