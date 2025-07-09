На Тернопольщине мужчина изнасиловал ребенка: как его наказали

Приговор суда / © Pixabay

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В Тернопольской области 24-летнего мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней девушки. Мужчина запугал ребенка убийством и совершил сексуальное насилие.

Об этом сообщили в прокуратуре Тернопольской области.

В одном из сел Борщевской общины Чертковского района 4 июля 2024 мужчина совершил насилие.

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Он был знаком со старшей сестрой 14-летней потерпевшей, поэтому решил зайти в гости. Однако в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме 14-летней девушки, в доме никого не было. Воспользовавшись этим, обвиняемый запугал жертву и изнасиловал ее. Он угрожал девушке убийством.

При этом в суде он свою вину признал частично. Мужчина отметил, что не угрожал девушке, а вину в самом изнасиловании — не возражал.

Напомним, в Тернополе мать утопила своего ребенка в ванной, а сама выпрыгнула с пятого этажа. Женщина осталась жива, однако в тюрьму она не сядет.

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