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На Тернопольщине мужчина изнасиловал ребенка: как его наказали
На суде мужчина признал лишь отчасти свою вину.
В Тернопольской области 24-летнего мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней девушки. Мужчина запугал ребенка убийством и совершил сексуальное насилие.
Об этом сообщили в прокуратуре Тернопольской области.
В одном из сел Борщевской общины Чертковского района 4 июля 2024 мужчина совершил насилие.
Он был знаком со старшей сестрой 14-летней потерпевшей, поэтому решил зайти в гости. Однако в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме 14-летней девушки, в доме никого не было. Воспользовавшись этим, обвиняемый запугал жертву и изнасиловал ее. Он угрожал девушке убийством.
При этом в суде он свою вину признал частично. Мужчина отметил, что не угрожал девушке, а вину в самом изнасиловании — не возражал.
Напомним, в Тернополе мать утопила своего ребенка в ванной, а сама выпрыгнула с пятого этажа. Женщина осталась жива, однако в тюрьму она не сядет.