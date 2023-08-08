На Тернопольщине мужчина обругал военкома и отказался от мобилизации, потому что "не имел денег на проезд"

В Тернопольской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который заявил, что не прибыл в военкомат, поскольку у него "не было денег на проезд". Также в телефонном разговоре он обругал военкома.

Об этом говорится в приговоре Борщевского районного суда Тернопольской области.

По данным следствия, 20 июня 2022 года мужчина был признан годным к военной службе. 21 июля 2022 года он должен был прийти в военкомат для направления в учебный центр, однако этого не сделал.

На суде подозреваемый сообщил, что он действительно прошел военную комиссию, однако был признан непригодным к службе в десантно-штурмовых войсках. Тогда ему вручили повестку на службу по другой специальности, однако он не прибыл в военкомат, потому что "не имел денег на проезд".

Начальник учетно-мобилизационного отделения рассказал, что мужчина в нецензурной форме заявил, что он отказывается от мобилизации. Тогда в ТЦК и СП обратились в полицию.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы, заменив этот срок испытательным. Это решение еще можно обжаловать.

Напомним, в Кировоградской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который пришел в военкомат и отказался от мобилизации.

Также в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, принеся обратно в военкомат повестку. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

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