На Тернопольщине мужчина обвинил патрульных в краже, чтобы не платить штраф — как все закончилось

Чтобы не платить штраф за нарушение ПДД, мужчина обвинил полицейских в краже.

В Тернопольской области в городе Подгайцы патрульные остановили водителя эвакуатора, который транспортировал трактор с нарушением правил дорожного движения. Когда на него хотели составить протокол, он позвонил в полицию и заявил, что патрульные якобы украли у него деньги.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

Так, после остановки, патрульные начали оформлять протокол, но это не понравилось водителю. Он начал хамить, утверждают правоохранители. Далее водитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что полицейские из его кошелька похитили $100.

"На место происшествия сразу выехали правоохранители, изъяли видео с нагрудных камер работников ГРПП и просмотрели его. Информация заявителя не подтвердилась и после этого оперативники начали устанавливать местонахождение "шутника", — рассказал начальник Бережанского отдела полиции №1 Сергей Гаврилюк.

Поскольку мужчина уехать далеко не успел – его догнали представители следственно-оперативной группы. Тогда он признался, что все придумал, чтобы избежать штрафа.

На нарушителя составил еще один протокол в соответствии со статьей 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП с максимальным штрафом.

Как следствие, мужчина вместо 510 гривен за нарушение ПДД должен оплатить еще один штраф – 3400 гривен.

Напомним, в Тернополе 19-летняя девушка вызвала полицию, чтобы родители заметили ее: чем все закончилось.

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