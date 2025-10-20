- Дата публикации
На Тернопольщине мужчина передавал ФСБ координаты энергетических объектов для ракетных ударов
Суд в Тернопольской области вынес приговор шпиону, который помогал ФСБ
Житель Тернополя передавал российским спецслужбам координаты украинских энергетических объектов через Telegram для возможных ракетных ударов и распространял пророссийские публикации.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram
По данным Офиса Генерального прокурора, мужчина совершал государственную измену во время военного положения и оправдывал агрессивную войну РФ против Украины. В период август 2022 — январь 2023 года он регулярно передавал ФСБ информацию о расположении и характеристиках энергетических объектов в Тернопольской и Хмельницкой областях, которая могла быть использована для корректировки ракетных ударов.
Кроме того, он распространял материалы, которые поддерживали действия России против Украины. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил обоснованность квалификации его действий и соответствие назначенного наказания.
