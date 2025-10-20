ТСН в социальных сетях

На Тернопольщине мужчина передавал ФСБ координаты энергетических объектов для ракетных ударов

Суд в Тернопольской области вынес приговор шпиону, который помогал ФСБ

Наталия Магдык
Осужденный

Осужденный / © Офис Генерального прокурора

Житель Тернополя передавал российским спецслужбам координаты украинских энергетических объектов через Telegram для возможных ракетных ударов и распространял пророссийские публикации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram

По данным Офиса Генерального прокурора, мужчина совершал государственную измену во время военного положения и оправдывал агрессивную войну РФ против Украины. В период август 2022 — январь 2023 года он регулярно передавал ФСБ информацию о расположении и характеристиках энергетических объектов в Тернопольской и Хмельницкой областях, которая могла быть использована для корректировки ракетных ударов.

Кроме того, он распространял материалы, которые поддерживали действия России против Украины. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил обоснованность квалификации его действий и соответствие назначенного наказания.

/ © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе работница банка «сливала» российской ФСБ данные украинских военных

