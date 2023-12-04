На Тернопольщине мужчина получил несколько повесток, но части не брали на службу: суд наказал его

В Тернопольской области к 2 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего несколько повесток, однако он отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, в мае 2022 года ВВК признала мужчину годным к прохождению службы в военное время. В феврале 2023 года он получил повестку и должен был прийти в ТЦК и СП, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина объяснил, что после введения военного положения он прошел ВВК, которая признала его годным для службы в армии. В 2022 году его отправили в г. Бережаны для прохождения военной службы, откуда его завернули из-за "физических качеств". Примерно через два месяца его направили в другую часть, о том через состояние здоровья он снова вернулся домой. Житель Тернопольщины сообщил, что он не согласен с решением ВВК о своей пригодности к службе в армии, однако не оспаривал заключения.

В феврале он снова получил повестку, однако уклонился от мобилизации из-за страха.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из оккупированного Луганска, который отказался от мобилизации и хотел уехать за границу.

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