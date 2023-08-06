На Тернопольщине мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации из-за родителей: его наказали

В Тернопольской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, получившего повестку и признан годным к военной службе, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчина 29 мая 2023 прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным для прохождения военной службы в условиях военного положения. В тот же день он получил боевую повестку и должен был отправиться в учебный центр. Однако мужчина не прибыл в указанное время, чем уклонился от службы в ВСУ.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он сообщил, что отказался от мобилизации из-за больных родителей, за которыми ухаживает.

Суд признал уклоняющегося виновным по ст.336 УК Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы. Судья заменил приговор на 1 год испытательного срока. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Кировоградской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который пришел в военкомат и отказался от мобилизации.

Также в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, принеся обратно в военкомат повестку. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

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