На Тернопольщине мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации, потому что "боялся": как его наказали

В Тернопольской области судили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации, аргументируя это страхом за свою жизнь и здоровье. За это он получил испытательный срок.

Об этом говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчина в апреле 2022 года пришел в военкомат. 6 апреля 2022 года он прошел врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

28 февраля 2023 мужчина получил повестку и должен был прибыть в военкомат 10 марта 2023 для прохождения службы по мобилизации. Однако он этого не сделал.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он рассказал, что не пришел в военкомат из-за плохого самочувствия, хотя к врачу не обращался. Мужчина отметил, что он "испытывал страх за свою жизнь и здоровье, поэтому уклонялся от призыва". Житель Тернопольщины отметил, что активно сотрудничал со следствием.

Суд признал его виновным по ст.336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 3 годам и 1 месяцам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного.

Напомним, в Тернопольской области судили мужчину, которого признали годным к мобилизации, однако он не прибыл в учебный центр, получив боевую повестку. За это его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив это на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Также в Ровенской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации из-за денег. Он три года будет находиться в тюрьме.

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