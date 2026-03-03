- Дата публикации
- Украина
- 748
- 2 мин
На Тернопольщине мужчина придумал, как покупать в супермаркете и не платить
В Тернопольской области осудили мужчину, который набирал товар в местном магазине и с помощью кассы самообслуживания избегал оплаты за технику и бытовую химию.
На Тернопольщине осудили мужчину, который покупал в магазине и не платил. Мужчина набирал полные корзины товаров, приносил их в кассу самообслуживания, но часть вещей «забывал» сканировать. За три визита он вынес техники и косметики почти на 17 тысяч гривен.
Об этом говорится в приговоре Чертковского районного суда Тернопольской области.
Как мужчина покупал в магазине и не платил
Как установил Чертковский районный суд, злоумышленник действовал по одному сценарию. Он приходил в магазин, выбирал нужные вещи и шел к кассе самообслуживания. Чтобы не привлекать внимания охраны, он честно оплачивал несколько дешевых позиций, а остальные — прятал в пакеты без оплаты.
12 декабря: вынес товаров на 4 477 грн. Среди украденного — наушники, два триммера для волос, швабра, множество шампуней и средств гигиены.
19 декабря: на этот раз корзина пополнилась на 3 900 грн. Мужчина присвоил автомобильный компрессор, портативную колонку и целую мультипечь Liberton.
23 декабря: стал «рекордным» мероприятием. Злоумышленник похитил пылесос, блендер, еще одну мультипечь (на этот раз марки Rotex), миксер и кухонную утварь. Общая сумма ущерба за этот день составила 8 469 грн.
Ассортимент украденного поражает своим разнообразием. Кроме дорогой бытовой техники, мужчина прихватил и:
шесть стеклянных рельефных бокалов для шампанского;
наборы зубных паст и щеток;
кондиционеры для стирки и мицеллярную воду;
даже пищевую пленку и рождественский декор (свечу с подсветкой).
Общая сумма ущерба, причиненного магазину, составила 16 847 гривен 48 копеек.
Приговор суда: штраф вместо тюрьмы
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Выяснилось, что мужчина ранее не имел проблем с законом, имеет на иждивении малолетнего ребенка и уже успел полностью возместить магазину все убытки.
Учитывая эти обстоятельства, суд решил не отправлять мужчину за решетку, хотя статья 185 ч. 4 (кража в условиях военного положения) предусматривает суровое наказание.
Решение суда:
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа — 25 500 гривен.
Также он должен оплатить почти 5 000 гривен за проведение судебных экспертиз.
Интересно, что изъятые вещественные доказательства — мультипечь и колонку — суд постановил вернуть владельцу (вору), поскольку убытки за них уже были возмещены магазину деньгами.
