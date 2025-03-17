На Тернопольщине мужчина разослал фото своего члена 46 женщинам: как его наказали

Житель Тернопольщины получил условный приговор и уплатил штраф за то, что изготовил три фото своего эрегированного полового органа и разослал его 46 женщинам.

Об этом идет речь в решении Тернопольского суда.

Мужчина сфотографировал свой член и разослал в мессенджерах свои интимные фото 46 незнакомым женщинам. Суд расценил это как распространение порнографии.

Как передает Zaxid.net, мужчина родом из Хоросткова Чертковского района. В период с июля по ноябрь 2024 года он сделал на мобильный телефон три фото своего эрегированного члена и разослал снимки через Viber 46 незнакомым женщинам. В суде он рассказал, что рассылал "дикпики", потому что накануне поссорился со своей девушкой.

Свою вину он признал полностью и заверил, что искренне раскаивается в содеянном. Суд назначил три года лишения свободы, однако заменил заключение на год испытательного срока. Также мужчину обязали заплатить 34 тыс. грн штрафа и свыше 7,5 тыс. грн. грн за проведение судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Киеве 66-летний работник колледжа развращал 14-летнего подростка.

Читайте материалы по теме:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.