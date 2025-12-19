ТСН в социальных сетях

Украина
368
1 мин

На Тернопольщине мужчина убил жену на глазах у двоих детей

Ссора между супругами начала из-за ревности. Мужчина не выдержал и нанес удар женщине.

Вера Хмельницкая
Мужчина задержан

Мужчина задержан / © Freepik

В Тернопольской области семейная ссора закончилась убийством. Несовершеннолетний мальчик сообщил о ножевом ранении 31-летней матери.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Между супругами возник конфликт на почве ревности. Во время спора местный житель ударил жену кухонным ножом в участок грудной клетки. Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В доме находились двое несовершеннолетних, когда произошла трагедия. Один из мальчиков позвонил в полицию.

Правоохранители злоумышленника задержали. В содеянном он признался. По этому факту следователи открыли производство.

Напомним, в Киевской области женщина зарезала сожителя из-за ревности. Теперь 25-летняя ревнивица может провести до 15 лет за решеткой.

