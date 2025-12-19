- Дата публикации
На Тернопольщине мужчина убил жену на глазах у двоих детей
Ссора между супругами начала из-за ревности. Мужчина не выдержал и нанес удар женщине.
В Тернопольской области семейная ссора закончилась убийством. Несовершеннолетний мальчик сообщил о ножевом ранении 31-летней матери.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Между супругами возник конфликт на почве ревности. Во время спора местный житель ударил жену кухонным ножом в участок грудной клетки. Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
В доме находились двое несовершеннолетних, когда произошла трагедия. Один из мальчиков позвонил в полицию.
Правоохранители злоумышленника задержали. В содеянном он признался. По этому факту следователи открыли производство.
