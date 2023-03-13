На Тернопольщине мужчину отправили в тюрьму из-за "мести" власти за украденное авто: что он натворил

Из-за призывов к свержению власти мужчину отправили в тюрьму и конфисковали имущество.
В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину. Он призвал к силовому свержению власти из-за того, что у него угнали автомобиль.
Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.
По данным следствия, житель города Бучач Тернопольской области в Facebook с ноября 2019 года по июль 2020-го призвал к свержению государственной власти и убийству государственных чиновников. Таким образом, он хотел "отомстить" за угнанный автомобиль и то, что полиция его не разыскала.
Бучачский районный суд приговорил местного жителя к 3 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья, за публичные призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя (ч. 3 статьи 109 УК Украины).
Напомним, в Тернопольской области двое мужчин шантажировали девушку тем, что опубликуют в соцсетях ее интимные фото. Из-за этого она потеряла около 17 тысяч гривен. Суд приговорил подозреваемых к 7 годам лишения свободы.
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