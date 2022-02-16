На Тернопольщине мужчины разобрали крышу, чтобы обворовать помещение

Подозреваемые уже задержаны.
В г. Теребовля Тернопольской области двое мужчин разобрали крышу, чтобы обворовать помещение.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Потерпевший сообщил, что неизвестные разобрали крышу его помещения и украли металлическое покрытие. Правоохранители разыскали подозреваемых. Это двое мужчин в возрасте 43 и 39 лет. Металл они продали неизвестному, а деньги успели потратить.
В полиции открыли производство по части 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в с. Загвозди Ивано-Франковской области отец привлек в кражу свою малолетнюю дочь. Мужчина попросил, чтобы ребенок украл деньги из-под подушки кровати, где спала бабушка.
Читайте также:
- Пыталась залезть на дерево: во Львовской области женщина натолкнулась на стадо диких кабанов (видео)
- "Не игнорируйте": в СНБО обратились к украинцам в связи с масштабными кибератаками
- Украина пережила самую мощную кибератаку за свою историю — Минцифры