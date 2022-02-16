На Тернопольщине мужчины разобрали крышу, чтобы обворовать помещение

На Тернопольщине мужчины разобрали крышу, чтобы обворовать помещение

Подозреваемые уже задержаны.

В г. Теребовля Тернопольской области двое мужчин разобрали крышу, чтобы обворовать помещение.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Потерпевший сообщил, что неизвестные разобрали крышу его помещения и украли металлическое покрытие. Правоохранители разыскали подозреваемых. Это двое мужчин в возрасте 43 и 39 лет. Металл они продали неизвестному, а деньги успели потратить.

В полиции открыли производство по части 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в с. Загвозди Ивано-Франковской области отец привлек в кражу свою малолетнюю дочь. Мужчина попросил, чтобы ребенок украл деньги из-под подушки кровати, где спала бабушка.

Читайте также: