На Тернопольщине начали эксгумацию польских жертв Волынской трагедии

Украина и Польша начинают эксгумацию жертв Волынской трагедии / © Associated Press

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Сегодня, 24 апреля, на территории ныне уже исчезнувшего села Пужники Тернопольской области началась эксгумация польских граждан, погибших во время Волынской трагедии.

Об этом сообщает RMF24.

Эксгумационные работы осуществляет польско-украинская команда исследователей, в которую входят судебно-медицинские эксперты, археологи, генетики и антропологи.

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С польской стороны работают исследователи из Фонда «Свобода и демократия», ученые из Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти. В работе также принимают участие представители украинской организации «Волынские древности».

Напомним, Украина впервые разрешила эксгумировать тела польских жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

«Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество. Ожидаем дальнейшие решения», — написал он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявлял, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Волынская трагедия

В 1943-1944 годах на Волыни совершались массовые убийства поляков. Польский институт нацпамяти называет официальные данные о 120 тысячах погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой, а также говорит о 5 тысячах убитых украинцев. Украинские историки называют другие цифры: до 20 тысяч убитых украинцев и 35-40 тысяч убитых поляков.