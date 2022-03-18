На Тернопольщине начало работу третье предприятие, эвакуированное из регионов, пострадавших от российской агрессии

На Тернопольщине начало работу третье предприятие, эвакуированное из регионов, пострадавших от российской агрессии

В Тернопольской области начало работать швейное предприятие из Киева. Это уже третий бизнес, успешно переехавший на Тернопольщину в рамках программы релокации.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Telegram.

По его словам, киевское производство успешно перенесло в регион свои мощности и наладило производственный процесс.

«В целом департамент экономики прорабатывает 52 заявки по размещению новых предприятий в нашей области. Для 20 уже нашли помещение», – отметил Труш.

Кроме того, администрацией области сформирован список имеющихся объектов, куда владельцы бизнесов могут перенести свое производство.

«Для удобства предпринимателей сформирован список объектов недвижимости с кратким описанием и контактами ответственных лиц. Сейчас уже есть предложения по 45 помещениям и земельным участкам в 5 территориальных громадах Тернопольщины», – подчеркнул глава ОВА.

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